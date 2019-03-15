Поліція відкрила провадження через напад на лікаря в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Провадження відкриті за двома статтями ККУ

За фактом нападу на лікаря в Голосіївському районі Києва слідчі Національної поліції розпочали кримінальні провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, провадження відкриті за двома статтями Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ) та хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Нагадаємо, сьогодні о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єнісейській Голосіївського району столиці біля клініки чоловік хлюпнув невідомою речовиною лікарю в обличчя. Потерпілого забрала "швидка".

У поліції повідомляли, що визначаться із правовою кваліфікацією події після отримання інформації щодо стану та ступеню тяжкості травм чоловіка, а також встановлення, якою саме речовиною облили лікаря.

Зазначимо, про стан здоров'я лікаря у поліції не повідомили. Також невідомо, якою саме речовиною облили лікаря.

РБК-Україна писало, що у Києві вчора зранку на вулиці Багговутівській знайшли тіло чоловіка. Пізніше стало відомо, що загиблий - працівник Адміністрації президента. У поліції повідомили, що чоловік помер від ішемічної хвороби серця.