Поліція відкрила справу через можливе стеження за Арахамією

За фактами можливого стеження за народним депутатом Давидом Арахамією поліція відкрила кримінальну справу. Зараз проводиться експертиза для остаточного визначення підозрілого предмета.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Справу розпочато за ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

"Так, 24 жовтня 2020 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлений підозрілий предмет. Фахівці вибухо-технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля", - повідомили в прокуратурі.

Предмет було направлено на експертне дослідження.

"За результатами експертизи щодо виявленого предмета буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, 24 жовтня Арахамія заявив, що виявив під колесом свого автомобіля підозрілий предмет, який може використовуватися для стеження.

Раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента хочуть карати за публікацію прослуховування чиновників.