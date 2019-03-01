Поліція відкрила справу після розслідування журналістів про внески "Батьківщини"

У розслідуванні говорилося про можливі маніпуляції з грошовими внесками на користь партії Тимошенко

Национальная полиция 1 марта начала досудебное расследование на основе расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором говорилось о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу партии "Батькивщина". Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований 1 марта по ч. 4 статьи 159-1, то есть нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"Производство было открыто по результатам выхода в средствах массовой информации материала, который может свидетельствовать о нарушении порядка финансирования политической партии или предвыборной агитации. В частности, речь идет о материале, продемонстрированном в программе журналистских расследований "Схемы"", - сообщил он.

По его словам, авторы материала должны будут сотрудничать со следствием, и предоставить необходимые следствию материалы.

Напомним, в расследовании говорилось, что партия "Батькивщина" в течение второго полугодия 2018 года получила миллионы гривен от фейковых доноров. Во втором полугодии 2018 года в ходе активной фазы предвыборной агитации лидера "Батькивщины" и кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко взносы на счет ее партии резко возросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали партии Тимошенко по 150 и более тыс. гривен.