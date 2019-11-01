Поліція відкрила справу через обстріл швидкісного трамвая в Києві

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу швидкісного трамвая у Києві, який стався в ніч на 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомили в поліції, подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Наразі проводяться заходи з встановлення та затримання зловмисників.

Зазначається, що правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів, арешту терміном до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше гендиректор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко повідомив, що в ніч на 1 листопада у столиці невідомі обстріляли швидкісний трамвай. Левченко зазначив, що справу вже розслідують правоохоронці. В результаті події ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що у Броварах в результаті конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина. Один з чоловіків під час словесної перепалки дістав пістолет та вистрілив в іншого. На місці події правоохоронці виявили пістолет для відстрілу гумовими кулями і патрони.