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Поліція відкрила справу через загибель людей на колії у Запорізькій області

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Наразі встановлюються обставини інциденту

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі людей на залізничній колії у селі Павлівське (Запорізька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, правоохоронці встановлюють обставини надзвичайної події, в результаті якої загинули двоє чоловіків та жінка, всі місцеві жителі. Попередньо встановлено, що люди загинули в результаті наїзду поїзда.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу, а саме - порушення правил безпеки при експлуатації залізничного транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області на залізничній колії виявили тіла трьох людей. Тіла виявили у п'ятницю, 27 вересня, поблизу села Павлівське Вільнянського району.

Також РБК-Україна, 20 вересня у Бориспільському районі Київської області поїзд збив невідомого чоловіка. Подія сталась на переїзді платформи поблизу села Кучаків. Чоловік 40-45 років потрапив під вантажний потяг. Особу загиблого встановити не вдалося, оскільки при собі чоловік не мав жодних документів.

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