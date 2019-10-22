Поліція відкрила справу за фактом загибелі Кутового

Поліція розслідує авіакатастрофу у Полтавській області, в результаті якої загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, тіло загиблого направили до Лубенського бюро судово-медичної експертизи з метою встановлення його особи і причини смерті.

"Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Поліція забезпечує охорону місця події до приїзду комісії Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами для встановлення обставин і причин аварії. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора в коментарі РБК-Україна інформацію про смерть Кутового підтвердив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Як повідомлялось, в Оржицькому районі Полтавської області розбився вертоліт "Робінсон - 44". Інцидент стався близько 16:00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, вертоліт в результаті падіння загорівся.

"Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили і завтра очікуємо приїзду експертів з Києва", - заявив вчора начальник поліції.