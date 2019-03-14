Поліція відкрила понад 100 справ через напади на активістів

Найбільша категорії справ відносно нападів на активістів - це "погроза вбивства" та "тілесні ушкодження"

С 2014 года Национальная полиция Украины открыла 144 уголовных дела по фактам, связанными с нападениями на активистов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент РБК-Украина.

Наибольшое число нападений в Киеве и Одесской области.

"В течение 2014-2019 годов зарегистрировано 149 заявлений и сообщений о преступлениях, которые связаны с общественными активистами. Больше всего таких фактов зарегистрировано в городе Киеве - 29, в Одесской области - 19, в Киевской - 18, Днепропетровской - 15, в других областях меньше количество. Открыто 144 уголовных производства", - сообщил Князев.

По его словам, наибольшая категория дел в отношении нападений на активистов - это "угроза убийства" и "телесные повреждения".

"Среди категорий преступления, совершенных в отношении активистов наибольшее количество - это 19 убийств, 3 - угрозы убийства, 38 - телесных повреждений, 2 - разбои и грабежи, 24 преступления - повреждение имущества, 33 - хулиганство", - отметил он.

По его словам, жертвами в этих делах стали активисты, журналисты и правозащитники, которые боролись за права граждан.

"Жертвами преступных посягательств стали 38 активистов, которые выступали против коррупции; 31 активист, которые боролись с незаконными стройками; 19 потерпевших, которые борятся за равные права граждан и ЛГБТ сообщества; 16 националпатриотов, 18 журналистов, 10 правозащитников, 7 депутатов местных советов, 6 волонтеров и других граждан с активной життявою позицией", - сообщил Князей.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко сегодня заявлял, что расследование дела о нападении на одесского активиста Сергея Стерненка продвигается быстрыми темпами.

В мае 2018 года в Одессе неизвестные напали на местного активиста Сергея Стерненка. По словам пострадавшего, при нападении ему порезали руку, но он сопротивлялся с использованием своего ножа, в результате чего один из нападавших скончался. По данным местного издания "Думская", у второго нападающего тоже были ранения. Кроме того, на теле погибшего были обнаружены татуировки с номером одной из частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины.