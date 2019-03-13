В ООН заявили про посилення тиску на активістів в Україні напередодні виборів

Фото: ООН (nog.ch)

З початку 2018 до 15 лютого 2019 року задокументовано 164 порушення

Управління Верховного комісара ООН з прав людини за останній рік зафіксувало тенденцію до збільшення кількості нападів і погроз, спрямованих на представників громадянського суспільства. Про це йдеться в спеціальній доповіді, присвяченій ситуації в Україні напередодні президентських та парламентських виборів, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Дослідження проводилося з початку 2018 до 15 лютого 2019 року, у ньому задокументовано 164 порушення на підконтрольних українському уряду територіях.

У доповіді, зокрема, згадуються вбивство радниці херсонського міського голови Катерини Гандзюк та напади на журналістів NewsOne і адвокатів журналіста Василя Муравицького.

"Ці напади створили атмосферу залякування, що впливає на здатність і готовність людей відкрито обговорювати суспільно значущі питання, насамперед - висловлювати свою незгоду з політикою або побоювання щодо політики", - йдеться в доповіді.

В ООН зазначають, що принаймні у 34 задокументованих інцидентах правопорушники безпосередньо пов'язані з крайніми правими групами або належать до них, переважна частина таких нападів не розслідується, а нерідко правоохоронці і самі вдаються до утисків, як, наприклад, у справі з доступом до персональних даних журналісток Христини Бердинських та Наталки Седлецької.

Водночас в іншому звіті, також оприлюдненому УВКПЛ 12 березня, зазначається, що відповідальність за більшість випадків порушень прав людини за останні три місяці лежить на керівництві непідконтрольних Україні районів Донбасу та російській владі Криму.

Попри обмежений доступ в "республіках" та неможливість роботи в Криму, Моніторингова місія з прав людини зафіксувала на цих територіях 189 порушень за листопад - лютий.

В УВКПЛ закликали український уряд захистити простір для висловлення громадянської позиції напередодні виборів.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі Катерини Гандзюк і з питань розслідування нападів на активістів планує в квітні провести 2 виїзних засідання.