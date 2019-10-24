Поліція опублікувала фото підозрюваного в нападі на активістку в Запоріжжі

Поліція опублікувала фото підозрюваного в нападі ножем на активістку Анжеліку Бєлову в Запоріжжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначається, що у вчиненні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, який має на вигляд 30-40 років, зростом близько 170-175см, слов’янської зовнішності, середньої тіло будови, волосся темно-русяве, на лобі має залисини, очі випуклі, був одягнений у чорний одяг.

"Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження вказаної особи просимо повідомити за телефонами: 769-87-99,097 920 88 02, 102 або в інший зручний для вас спосіб. За будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження ймовірного підозрюваного - винагорода. Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні.

Фото: підозрюваний в нападі на активістку (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Запоріжжі вдень 24 жовтня озброєний ножем зловмисник напав на громадську активістку Анжеліку Бєлову. За даними правоохоронців, напад стався у під'їзді будинку по вулиці Європейській. Озброєний чоловік наніс жінці ножове поранення та зник з місця події. В поліції повідомили, що напад був скоєний на жінку 1995 року народження. Постраждала є керівником громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", а також дружиною лідера організації "Антикорупційний рух Запоріжжя".

Як повідомляє РБК-Україна, що головне слідче управління СБУ перевірить причетність одеської місцевої влади та поліції до нападу на громадського активіста Сергія Стерненка. Кримінальні провадження щодо нападу 9 жовтня були передані Генпрокуратурою в СБУ.