Поліція в Одесі почала розслідування проти членів ТВК, які ухиляються від обов'язків

Поліція в Одесі почала розслідування за фактом ухиляння членів територіальної виборчої комісії від виконання своїх обов'язків. Заяву про це написала довірена особа одного з кандидатів на посаду міського голови.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Заявник повідомив, що члени міської ТВК ухиляються від виконання своїх обов'язків, що унеможливлює її подальшу роботу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму та ін.) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі пройшов другий тур виборів мера. За попередніми даними, лідирує чинний міський голова Геннадій Труханов.

Раніше стало відомо, скільки політичні партії витратили на рекламу в Facebook перед другим туром місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, раніше Рада національної безпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.