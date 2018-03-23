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Поліція оголосила підозри чоловікам за викрадення меморіальної дошки з музею Лесі Українки

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 00:11
Фото: рукав співробітника поліції (УНІАН)
Фото: рукав співробітника поліції (УНІАН)

Чоловіками загрожує термін до восьми років позбавлення волі

Поліція Києва оголосила підозри двом чоловікам за викрадення меморіальної дошки з фасаду музею Лесі Українки. Про це передає відділ комунікації поліції міста Київ.

Як повідомляється, на початку березня з фасаду будівлі музею Лесі Українки на вулиці Саксаганського зник бюст письменниці. Після проведення оперативно-розшукових заходів, за підозрою в скоєнні правопорушення поліцією були затримані два жителі Святошинського району. Один з них раніше вже був судимий за грабіж і зберігання наркотиків.

"Ми встановили, що 33-річний і 32-річний кияни викрали меморіальну дошку, розбили її на маленькі шматки і здавали їх в пункти прийому металобрухту. Одну частину дошки ми вилучили і долучили до кримінального виробництва як речовий доказ", - проінформував Андрій Крищенко.

Зловмисникам оголосили підозри у скоєнні злочину за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка у великих розмірах, - ред), на час розслідування їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"За скоєний злочин чоловіками загрожує термін до восьми років позбавлення волі", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, затриманий поліцією в метро Києва чоловік з гранатою виявився активістом політичної партії Михайла Саакашвілі "Рух нових сил".

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Теги: Київ, Київ, полиция
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