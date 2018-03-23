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Интервью

Полиция объявила подозрения мужчинам за похищение мемориальной доски из музея Леси Украинки

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 00:11
Фото: шеврон на рукаве сотрудника полиции (УНИАН)
Фото: шеврон на рукаве сотрудника полиции (УНИАН)

Мужчинами грозит срок до восьми лет лишения свободы

Полиция Киева объявила подозрения двум мужчинам за похищение мемориальной доски из фасада музея Леси Украинки. Об этом передает отдел коммуникации полиции города Киев.

Как сообщается, в начале марта из фасада здания музея Леси Украинки на улице Саксаганского исчез бюст писательницы. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении правонарушения полицией были задержаны два жителя Святошинского района. Один из них ранее уже был судим за грабеж и хранение наркотиков.

"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства", - проинформировал Андрей Крищенко.

Злоумышленникам объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража в крупных размерах, - ред), на время расследования им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

"За совершенное преступление мужчинами грозит срок до восьми лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Напомним, задержаный полицией в метро Киева мужчина с гранатой оказался активистом политической партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил". 

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Теги: Киев, Киев, полиция
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