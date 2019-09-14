Полиция обнаружила в сети аптек в Донецкой области оружие и наркотики

В Донецькій області провели санкціоновані обшуки в аптеках однієї з відомих фармацевтичних мереж, в результаті яких виявили зброю та наркотичні речовини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щтаб ООС у Facebook.

Обшуки відбувалися під керівництвом Краматорської міської прокуратури Донецької області з участю прикордонників та представників Краматорського відділу поліції.

"В ході проведених обшуків виявлено обріз мисливської рушниці 16 калібру, газовий пістолет та газовий револьвер калібру 9 мм з ознаками переробки під бойову зброю, 76 набоїв калібру 5,6 мм, 8 набоїв травматичної дії, речовину зеленого кольору зі специфічним запахом марихуани", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було виявлено кодеїновмісні лікарські препарати, які незаконно реалізовувались без рецептів, та "гроші в сумі 13,5 тисяч гривень разом із фіскальними чеками та записами, що підтверджують незаконний збут" препаратів.

Фото: на місці обшуку в аптеці

Розглядається питання щодо оголошення двом фігурантам кримінальної справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили та ліквідували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.