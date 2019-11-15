Поліція виявила чверть тонни контрабандних медпрепаратів

Правоохоронці викрили мережу інтернет-магазинів, які займалися продажем контрабандних сильнодіючих медпрепаратів, та вилучили майже 250 кг лікарських засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомляється, кіберполіція спільно з СБУ виявила та знешкодила міжнародний канал поставок заборонених медпрепаратів з території Молдови, а також припинила експорт препаратів до країн Європейського союзу.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже 250 кілограмів контрабандні медпрепарати, загальною вартістю понад 30 тисяч доларів. Серед вилучених лікарських засобів 12 тисяч пігулок та 400 ампул з забороненими речовинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області поліція викрила масштабну плантацію наркотичних рослин. Правоохоронці виявили теплиці з елітною коноплею та галюциногенними грибами вартістю в 1 млн гривень за цінами "чорного" ринку.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області правоохоронці провели санкціоновані обшуки в аптеках однієї з відомих фармацевтичних мереж, в результаті яких виявили зброю та наркотичні речовини.

До того у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили та ліквідували нарколабораторію, яка займалася виготовленням психотропної речовини метамфетаміну.