Поліція Нової Зеландії знешкодила кілька бомб після стрілянини в мечетях

В результаті стрілянини загинули 40 людей

Полиция Новой Зеландии обезвредила несколько самодельных бомб, обнаруженных после теракта в двух мечетях в Крайстчерче. Об этом сообщает агентство Reuters.

В результате стрельбы погибли 40 человек. Власти Новой Зеландии назвали атаку на мечети терактом и сообщили, что уже задержаны четверо подозреваемых.

"Было несколько сообщений о СВУ, заложенных в транспортные средства, которые мы смогли обезвредить", - комиссар полиции Новой Зеландии.

Отметим, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.

Напомним, по данным очевидцев, стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения власти просят жителей Крайстчерча оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах. Все школы и государственные учреждения города закрыты, также отменен прием в больнице.