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Полиция Германии провела обыски у компаний, которые помогали РФ в обходе санкций

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Берлин, Пятница 10 февраля 2023 02:30
Полиция Германии провела обыски у компаний, которые помогали РФ в обходе санкций Фото: полиция Германии провела обыски у компаний, которые помогали РФ в обходе санкций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Германии провела обыски в офисах трех компаний в рамках расследования о помощи обхода санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рейды последовали за сообщениями расследователей о том, что в Россию продолжают поступать электронные компоненты на миллиарды долларов, несмотря на экспортные ограничения Запада и запреты производителей.

Власти Германии также провели обыски по месту жительства трех подозреваемых, в ходе которых были изъяты записи, документы и оборудование.

Источник, знакомый с делом, сказал, что одной из трех компаний была Smart Impex GmbH, немецкий оптовый продавец электронного оборудования, которую власти подозревают в обходе санкций в отношении электронных компонентов через посредническую компанию в Турции.

Напомним, что микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников.

Также мы писали, что страны Запада продолжают поставлять в Россию микрочипы в обход санкций, введенных против страны, из-за вторжения в Украину.

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