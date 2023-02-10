Полиция Германии провела обыски у компаний, которые помогали РФ в обходе санкций

Полиция Германии провела обыски в офисах трех компаний в рамках расследования о помощи обхода санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рейды последовали за сообщениями расследователей о том, что в Россию продолжают поступать электронные компоненты на миллиарды долларов, несмотря на экспортные ограничения Запада и запреты производителей.

Власти Германии также провели обыски по месту жительства трех подозреваемых, в ходе которых были изъяты записи, документы и оборудование.

Источник, знакомый с делом, сказал, что одной из трех компаний была Smart Impex GmbH, немецкий оптовый продавец электронного оборудования, которую власти подозревают в обходе санкций в отношении электронных компонентов через посредническую компанию в Турции.