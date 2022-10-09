Полиция назвала вероятную версию саботажа на немецкой железной дороге

Немецкая полиция заявила, что всерьез рассматривает диверсию на фоне политических мотивов в качестве основной причины саботажа на железной дороге Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Также по словам сотрудников полиции не было никаких признаков причастности спецслужб иностранного государства, или террористических группировок к повреждению силовых кабелей. Федеральная полиция Германии передала дело бюро криминальной полиции Берлина.
В полиции также отметили, что это не первый случай диверсии оборудования железнодорожного оператора Deutsche Bahn, в которых подозреваются левые экстремисты.
Напомним, что на севере Германии утром 8 октября остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, отвечающих за диспетчерскую связь.
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