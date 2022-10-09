RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полиция назвала вероятную версию саботажа на немецкой железной дороге

Фото: полиция назвала вероятную версию саботажа на немецкой железной дороге (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Немецкая полиция заявила, что всерьез рассматривает диверсию на фоне политических мотивов в качестве основной причины саботажа на железной дороге Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также по словам сотрудников полиции не было никаких признаков причастности спецслужб иностранного государства, или террористических группировок к повреждению силовых кабелей. Федеральная полиция Германии передала дело бюро криминальной полиции Берлина.

В полиции также отметили, что это не первый случай диверсии оборудования железнодорожного оператора Deutsche Bahn, в которых подозреваются левые экстремисты.

Напомним, что на севере Германии утром 8 октября остановилось железнодорожное движение из-за повреждения кабельных линий, отвечающих за диспетчерскую связь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News