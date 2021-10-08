Поліція назвала версії смерті Полякова, не виключають і отруєння

У справі про смерть нардепа Антона Полякова розглядаються кілька версій. В тому числі і отруєння.

"Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання у Полякова, яке могло привести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною як самостійно, так і невідомою особою. На даний момент у нас вже є попередня лікарське свідоцтво про смерть після розтину, згідно з яким причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця", - зазначив він.

Він також додав, що призначені судмедекспертиза і токсикологічна експертиза. Вигівський додав, що слідство схиляється до того, що це була природна смерть.