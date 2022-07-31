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Поліція не знайшла 300 людей, які зникли в Київській області під час бойових дій

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Київ, Неділя 31 липня 2022 19:11
Поліція не знайшла 300 людей, які зникли в Київській області під час бойових дій Фото: поліція фіксує та документує злочини армії Росії в Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області зниклими безвісти все ще залишаються близько 300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської області в ефірі національного телемарафону.

"Ми продовжуємо пошуки. На сьогодні ми ще не знайшли близько 300 осіб, які зникли під час бойових дій у Київській області. Ще 216 тіл залишаються непізнаними, але вже проведено процедуру відбору ДНК", - розповів він.

За його словами, правоохоронці також встановили, що під час бойових дій у Київській області багато людей примусово вивезли на територію Білорусі.

"Дуже багато людей зараз утримується на території Білорусі та РФ. У нас є свідки, допити. Ми сподіваємося, що за можливості ці люди вийдуть на зв'язок і повідомляти про себе", - додав він.

Глава поліції Київської області додав, що станом на 31 липня на Київщині знайдено 1348 тіл місцевих жителів, які загинули від дій російської армії.

Як повідомлялося, у Київській області виявили ще одне тіло мирного жителя, якого було вбито російськими військовими. Перед цим чоловіка катували.

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