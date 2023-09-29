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Полиция напомнила водителям о важном правиле с 1 октября

Украина, Пятница 29 сентября 2023 10:20
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Полиция напомнила водителям о важном правиле с 1 октября Фото: полиция напомнила водителям о важном правиле с 1 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 октября снова заработает правило по включенным фарам на автомобилях. Водители теперь должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Львовской области.

Как отмечается, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Запорожье произошло ДТП в результате столкновения маршрутного такси с электроопорой. В результате 8 человек получили ранения.

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