Полиция напомнила украинцам правила безопасности на дороге во время дождя

Полиция отметила, что в дождь, а особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам для повышения безопасности обязательно необходимо выделить себя на дороге. В частности пешеходам желательно использовать светлую одежду и светоотражающие элементы, которые помогут водителям увидеть их на дороге издалека.

"Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости - придерживаться безопасного скоростного режима и дистанции. Если их соблюдать, водитель авто будет иметь возможность вовремя отреагировать на изменение дорожной ситуации и при необходимости безопасно остановиться перед неожиданным препятствием, ведь в экстренной ситуации автомобиль значительно легче контролировать именно при движении на небольшой скорости", - подчеркнули правоохранители.