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Полиция напомнила украинцам правила безопасности на дороге во время дождя

Фото: полиция напомнила правила безопасности на дороге (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Последнюю неделю Украину накрывают дожди, а это значит, что необходимо с еще большей осторожностью вести себя на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Полиция отметила, что в дождь, а особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам для повышения безопасности обязательно необходимо выделить себя на дороге. В частности пешеходам желательно использовать светлую одежду и светоотражающие элементы, которые помогут водителям увидеть их на дороге издалека.

"Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости - придерживаться безопасного скоростного режима и дистанции. Если их соблюдать, водитель авто будет иметь возможность вовремя отреагировать на изменение дорожной ситуации и при необходимости безопасно остановиться перед неожиданным препятствием, ведь в экстренной ситуации автомобиль значительно легче контролировать именно при движении на небольшой скорости", - подчеркнули правоохранители.

 

Погода в Украине

Напомним, что РБК-Украина сообщало прогноз на выходные в Украине. Следует отметить, что погода в эти два дня будет отличаться кардинально.

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