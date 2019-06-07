Поліція почала розслідування за фактом аварійної посадки АН-2 в Києві

Слідчі поліції міста Києва розпочали кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака АН-2 на території Києва 7 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції столиці.

Як повідомляється, за фактом події було розпочато кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки руху".

"За фактом події слідчі київської поліції почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті, такі дії караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, близько 16 години в чергову частину надійшло повідомлення про те, що під час планового обльоту літака АН-2, який здійснив виліт з аеродрому "Чайка", здійснив вимушену посадку на водойму в Святошинському районі.

За даними поліції, в результаті події три людини, що знаходилися на борту, отримали тілесні ушкодження, двоє з них - госпіталізовані.

Нагадаємо, на території міста Києва літак АН-2 з трьома людьми на борту здійснив жорстку посадку на водойму. Всі пасажири літака живі і доставлені на берег. Постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Крім того, у столиці Естонії Талліні у вівторок, 4 червня, здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Nordica, який летів з Києва. Усіх пасажирів літака евакуювали.