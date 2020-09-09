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Не тільки поліція: у МВС уточнили, хто може штрафувати за порушення карантину

Автор: Владислав Красінський

Штрафувати за порушення карантину в Україні можуть не тільки поліцейські і санітарні лікарі, але і місцеві органи влади. За порушення карантину передбачені штрафи і тюремні ув'язнення.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах".

Всі порушення карантину караються за статтею 325 Кримінального кодексу України. Якщо дії громадян призвели до поширення вірусу, винним загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до трьох років в'язниці. У разі загибелі людей - від 5 до 8 років ув'язнення. Для посадових осіб штрафи становлять 34-170 тисяч гривень.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в країні не передбачена відповідальність за політичні заяви.

"Якщо особисто мер порушить правила карантину, то ми особисто мера будемо штрафувати. Але за політичні заяви у нас немає відповідальності. У них У всіх вибори, вони на цих виборах хочуть покрасуватися перед виборцями. Сподіваюся, що мерів, які не займаються захистом своїх громадян від коронавіруса, не будуть обирати", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що з мерами, які будуть саботувати виконання карантинних вимог, будуть проводити "індивідуальні бесіди".

Також в Офісі президента заявили, що невиконання вимог карантину в "червоній зоні" пов'язано з наближенням місцевих виборів.

Прогноз погоди
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