Поліція Міннеаполіса буде розформована після вбивства Джорджа Флойда

Місцева влада обіцяє нову модель громадської безпеки
Поліція Міннеаполіса в США буде розформована після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер в результаті дій поліцейського при затриманні.
Про це повідомляє AFP news agency.
Місцеві власті обіцяють, що в місті буде встановлена нова модель громадської безпеки.
"Ми взяли на себе зобов'язання ліквідувати поліцейську діяльність у тому вигляді, в якому ми її знаємо в місті Міннеаполіс, і відновити разом з нашим співтовариством нову модель громадської безпеки", - йдеться в повідомленні місцевих чиновників.
Нагадаємо, що 25 травня помер афроамериканець Джордж Флойд в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час арешту поліцейський притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд говорив, що задихається. Ця подія спровокувала хвилю протестів в США.
Акції протесту в Америці переросли в масові заворушення.
Також повідомлялося, що в Міннеаполісі вирішили заборонити використання задушливих прийомів правоохоронцями при затриманні громадян.
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Автор: Инна Собора