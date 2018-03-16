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Поліція Лондона розцінила смерть російського олігарха Глушкова як вбивство

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 19:31
Фото: Микола Глушков (twitter.com-govoritmsk)
Фото: Микола Глушков (twitter.com-govoritmsk)

Поліція отримала результати розтину тіла загиблого

Поліція Великобританії почала розслідування справи про вбивство російського олігарха, заступник гендиректора "Аерофлоту" Миколи Глушкова, соратника Бориса Березовського. Про це йдеться в повідомленні поліції.

"Розслідування вбивства розпочато за результатами розтину тіла 68-річного російського бізнесмена Миколи Глушкова", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що поліція отримала результати розтину тіла загиблого.

"Сьогодні ми отримали доповідь патологоанатома, в якій причиною смерті називається здавлювання шиї... Управління по боротьбі з тероризмом британської поліції, яке з самого початку зайнялось цією справою, тепер розглядає смерть Глушкова як убивство", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними поліції, який-небудь зв'язок між смертю Глушкова та отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля на даний момент відсутній.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що в Лондоні знайшли мертвим у власному будинку російського олігарха Глушкова.

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Теги: Великобритания, расследование, Лондон
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