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Полиция Лондона расценила смерть российского олигарха Глушкова как убийство

НовостиОбщество    16.03.2018 - 19:31
Фото: Николай Глушков (twitter.com-govoritmsk)
Фото: Николай Глушков (twitter.com-govoritmsk)

Полиция получила результаты вскрытия тела погибшего

Полиция Великобритании начала расследование дела об убийстве российского олигарха, замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, соратника Бориса Березовского. Об этом говорится в сообщении полиции.

"Расследование убийства начато по результатам вскрытия тела 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова", - говорится в заявлении.

Сообщается, что полиция получила результаты вскрытия тела погибшего.

"Сегодня мы получили доклад патологоанатома, в котором причиной смерти называется сдавливание шеи… Управление по борьбе с терроризмом британской полиции, которое с самого начала занялось этим делом, теперь рассматривает смерть Глушкова как убийство", - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, какая-либо связь между смертью Глушкова и отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на данный момент отсутствует.

Напомним, 13 марта сообщалось, что в Лондоне нашли мертвым в собственном доме российского олигарха Глушкова.

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Теги: Великобритания, расследование, Лондон
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