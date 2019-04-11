В Україні ліквідували масштабний наркоканал

Правоохоронці затримали учасників злочинної організації за розповсюдження особливо небезпечних, важких наркотиків на території 13 областей України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За попередніми підрахунками, щомісячний обіг кримінального товару складав 10 млн гривень.

Поліцейські у 2018 році отримали оперативну інформацію щодо групи осіб, які виготовляли та збували у великих розмірах наркотики, серед яких - марихуана, кокаїн, амфетамін, метамфетамін, ЛСД, "гриби".

Було встановлено, що викрите угруповання має стійку ієрархічну структуру, яка включає в себе лідера, головних та "рядових" учасників, користується конспірацією та має єдину мету - збагачення від наркозбуту. Причетними до кримінального бізнесу виявились понад 80 осіб, в переважній більшості – уродженці Одеської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Зловмисники згуртували навколо себе злочинну організацію, учасники якої розповсюджували наркотовар на території Сумської, Одеської, Київської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Харківської та Чернігівської областей України.

Фото: затримання учасників угрупування (npu.gov.ua)

"Закладчиками" були молоді люди, віком від 17 до 25 років. Крім того, за інформацією поліції, батьки цих осіб, в переважній більшості, знали про кримінальний заробіток своїх дітей та навіть сприяли їм, зберігаючи вдома товар.

Вирощування конопель, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалося у теплицях та нарколабораторіях на території Одеської, Кіровоградської, Миколаївської та Рівненської областей.

Правоохоронцям достеменно відомо про випадок, коли після вживання придбаної у викритої групи наркотичної продукції, особа померла. Скільки таких жертв серед наркозалежних - встановити неможливо.

Проведено майже 170 обшуків у 13 областях за адресами мешкання фігурантів, розташування нарколабораторій, теплиць та зберігання наркотовару.

Вилучено 1,8 тонни прекурсорів, майже тисячу пігулок Екстазі, 57 кілограмів марихуани, 41 кілограм амфетаміну, 3,2 кілограми метадону, майже 100 грамів кокаїну та кущі конопель. Також вилучено банківські картки, мобільні телефони та оргтехніку, зброю, набої, бойову гранату, готівку у різній валюті, еквівалентом у 3,5 мільйони гривень.

Наразі затримано 32 учасника злочинної організації, серед яких - лідер та головні фігуранти. Вже оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ проводять перевірку на предмет можливої причетності до викритої кримінальної групи співробітників правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що у Київській області правоохоронцями було вилучено 500 кілограмів героїну.

РБК-Україна писало, що 30 березня СБУ вилучила у нарко-контрабандистів понад 100 кг героїну.