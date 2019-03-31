Поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з понад 550 бюлетенями

Поліція Донецької області в салоні раніше "мінорованого" автомобіля знайшла 563 виборчих бюлетеня, поліція відкрила справу. Про це повідомляє прес-служба поліції.

При обстеженні автомобіля Audi 6 поліцейські вилучили кілька сотень ксерокопій бюлетенів з позначками за одного з кандидатів у президенти України.

Зокрема, правоохоронці виявили пакет бюлетенів, які мали явні ознаки підробки і були вже заповнені на користь одного з кандидатів у президенти. В даний час поліція перевіряє походження документів і встановлює їх власника.

Подія кваліфіковане за ст. 158 Кримінального кодексу України ("Фальсифікація виборчих документів").

Нагадаємо, вдень 31 березня повідомлялося, що співробітники Національної поліції України в Краматорську Донецької області перевіряють повідомлення про загрозу вибуху автомобіля Audi 6. Правоохоронці обстежили авто і прилеглу територію.

В поліції Донецької області зазначили, що периметр навколо автомобіля був оточений, співробітники поліції забезпечують охорону потенційно небезпечного району. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.