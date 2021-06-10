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Вивезли в ліс та погрожували пістолетом. У Києві двоє чоловіків напали на іноземця

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Київ, Четвер 10 червня 2021 16:59
Вивезли в ліс та погрожували пістолетом. У Києві двоє чоловіків напали на іноземця Фото: поліція Києва затримала двох зловмисників, які обікрали іноземця (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Київські оперативники затримали двох зловмисників, які нещодавно обікрали іноземця. Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили особистості нападників та провели обшук за їх місцем мешкання.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, двоє мешканців Київської області заманили іноземця до свого автомобіля, після чого вивезли його до лісу та обікрали, погрожуючи йому пістолетом. Потерпілий одразу звернувся за допомогою до чергової частини поліції.

"Ми з’ясували, що чоловік відпочивав у ресторані, де познайомився з двома відвідувачами. Після спільного відпочинку нові знайомі запропонували іноземцю підвезти в готель, але натомість вивезли його за межі міста до лісу, де під погрозою пістолета забрали дорогий наручний годинник, мобільний телефон та гаманець із банківськими картками", - розповів Крищенко.

Завдяки камерам відеоспостереження співробітники карного розшуку ідентифікували особистості зловмисників та провели подальший обшук за їх місцем проживання. Викрадені речі та зброю було відправлено на експертизу.

Варто зауважити, що відповідно до ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, двом зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 9 червня, в Одесі неповнолітня дівчина проникла в чужий будинок та напала на пенсіонерку.

Також РБК-Україна розповідало про те, що в Китаї озброєний ножем чоловік напав на перехожих.

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