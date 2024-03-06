Полиция Киева открыла уголовное производство по пожару на Осокорках

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Пожар произошел 5 марта, около 19:00, на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле. Решением Киевского городского совета указанная территория объявлена ландшафтным заказником местного значения", - информируют правоохранители.
Как отмечают в столичной полиции, по предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя. Сотрудники ГСЧС смогли локализовать пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.
"По указанному факту следователи полиции столицы возбудили уголовное производство по части 2 статьи 252 Уголовного кодекса Украины - Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины возгорания, вероятных причастных лиц к пожару и сумму нанесенного ущерба.
Вчера, 5 марта, в Киеве на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности. Как отмечали спасатели, у озера Тяглее горит сухая трава.
Позже стало известно, что огонь перекинулся на территорию экопарка Осокорки. Представители экопарка заявляют, что причиной пожара является поджог.
Ночью пожар в Дарницком районе был потушен, а власти обратились к правоохранителям для расследования.
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