Поліція Києва слідкує за порядком у місцях святкування Водохреща

У Києві публічний порядок та безпеку у місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції та Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

"Публічний порядок та безпеку у місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції та Національної гвардії України. Аби не допустити порушень правопорядку під час святкування релігійного свята Водохреща, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Під наглядом поліцейських перебувають не лише культові споруди, а й територія поблизу столичних водоймищ, де проходять заходи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час купань з нагоди Водохреща біля водойм чергуватиме понад три тисячі рятувальників і 590 одиниць техніки. Попри те, що температура у січні вище за звичайну, у ДСНС попереджають про можливі небезпеки, пов’язані з купанням у відкритих водоймах.

Крім того, на станції метрополітену "Гідропарк" відкриють додатковий вестибюль у неділю, 19 січня. Це пов'язано із традицією святкування Водохреща. Роботу метро розширять із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у зв'язку з очікуваним збільшенням пасажиропотоку.