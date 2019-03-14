У Києві знайшли тіло співробітника Адміністрації президента

Тіло чоловіка було виявлено вранці на вулиці Багговутівській

В Киеве на улице Багговутовской сегодня утром, 14 марта, было найдено тело мужчины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-офицер Шевченковского управления полиции в городе Киев Анна Зубрева.

По ее словам, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Сейчас эта информация проверяется (имеет ли погибший отношение к Администрации президента, - ред.). Тело мужчины было обнаружено утром на улице Баггоутовской. В настоящее время тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказала она, добавив, что уже проведен осмотр места происшествия, на данный момент задержанных нет.

По данным "Громадського радіо", вблизи недостроенной церкви, нашли тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Согласно информации на сайте Администрации президента Украины, Бухтатий работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Добавим, что в полиции Киева сообщили, что в соответствии с предварительным заключением судмедэксперта следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее полиция Киева начали уголовное производство по факту поджога автомобиля депутата Киеврады, который произошел ночью 12 февраля.