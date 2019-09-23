Поліція Казахстану заявила про 100 затриманих учасників протестів

Поліція Казахстану затримала близько 100 учасників антиурядових мітингів, які відбулися в різних містах республіки на вихідних. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Казахстану, передає "Радіо свобода".

За словами глави МВС Казахстану Ерлана Тургумбаева, несанкціоновані акції протесту проходили в семи-восьми містах. При цьому, в яких саме містах відбувалися мітинги, крім Алмати і Нур-Султана, він не уточнив.

"В цей день до органів внутрішніх справ було доставлено близько 100 осіб. З них 15 були притягнуті до адміністративної відповідальності: 9 до адміністративного арешту, 6 - до админштрафу. З іншими громадянами проведена профілактична робота, і вони були відпущені", - повідомив глава МВС Казахстану.

Повідомляється, що організатором мітингів виступило заборонений рух "Демократичний вибір Казахстану", голова якого Мухтар Аблязов підозрюється в розкраданні близько 5 млрд доларів. Він проживає на території Франції, а його видачі домагаються Казахстан, Росія та Україна.

Раніше РБК-Україна писало, що в столиці Грузії Тбілісі 20 вересня пройшла антиурядова акція протесту. Учасники мітингу виступали проти президента Грузії Саломе Зурабішвілі, а також проти затвердження Георгія Гахарія в якості прем'єр-міністра країни.