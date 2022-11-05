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Полиция Испании обнаружила крупнейшую партию марихуаны в мире

Фото: полиция Испании арестовала 32 тонны марихуаны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Испанская полиция изъяла 32 тонны расфасованной марихуаны розничной стоимостью не менее 64 миллионов евро. По их словам, эта партия является самой большой из найденных полицейскими в Испании, или за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция провела обыски на нескольких фермах и производственных предприятиях по всей Испании в ходе операции под названием "Сады". Они арестовали двадцать человек в возрасте от 20 до 59 лет.

"Гражданская гвардия конфисковала самый большой тайник с упакованной марихуаной, обнаруженный до сих пор. Найденные пакеты эквивалентны примерно 1,1 миллиона растений", — говорится в заявлении гражданской гвардии Испании.

Полиция сообщила, что банда высушила растения марихуаны, упаковала их и уже успела отправить их дельцам в Испанию, Швейцарию, Германию и Бельгию. Банда была задержана в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но подробности операции были обнародованы только сегодня, 5 ноября.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов города Ровно вчера, 4 ноября, взорвался боеприпас. В результате происшествия ранены несколько человек.

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