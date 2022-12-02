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Полиция Испании второй раз оцепила территорию посольства Украины: что известно

Фото: Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Полиция Испании сегодня, 2 декабря, второй раз оцепила и эвакуировала посольство Украины в Мадриде.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, в украинское посольство в Испании поступил окровавленный пакет.

"В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде ранее поступивших другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия", - отметил он.

Также известно, что к посольству Украины в Испании, куда в эту среду прибыл конверт с пиротехническими материалами, полиция отправляет подкрепление. Объявленная тревога сорвала интервью посла.

По состоянию на 15:50 полиция продолжает расширять периметр безопасности вокруг здания.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

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Испания