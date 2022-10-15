Полиция Греции на границе с Турцией обнаружила группу из более чем 90 мигрантов

Полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Группа из почти сотни мужчин была обнаружена недалеко от реки Эврос, которая разделяет Грецию и Турцию. Греческая полиция и представители пограничного агентства ЕС Frontex нашли доказательства того, что мигранты приплыли на резиновых лодках из Турции.

"Пограничники обнаружили 92 нелегальных мигранта без одежды, у некоторых из них на теле были телесные повреждения", — говорится в сообщении полиции. Непонятно, как и почему мужчины потеряли одежду.

Министр миграции Греции Нотис Митарачи заявил, что обращение Турции с мигрантами является позором для цивилизации. Он сказал, что Анкара должна провести расследование инцидента.