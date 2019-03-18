Поліція Німеччини посилила контроль на кордоні через стрілянину у Нідерландах

Кількість поліцейських патрулів було збільшено для пошуку стрілка з Утрехта

Співробітники поліції Німеччини посилили контроль на кордоні через стрілянину в Нідерландах з метою пошуку стрілка з Утрехта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представник федеральної поліції на землі Північний Рейн-Вестфалія повідомив агентству, що поліція збільшила кількість патрулів для спостереження за автомагістралями, а також за переходами і залізничними коліями на кордоні.

Крім того, представник поліції заявив, що спочатку було наказано виглядати червоний седан Renault Clio, але за останніми даними, він був знайдений покинутим в Утрехті.

На даний момент, федеральна поліція обмінюється інформацією з колегами і владою Нідерландів, а також володіє повним описом підозрюваного. Крім того, поліція посилила контроль у районі міст Клеве і Ахен.

Нагадаємо, вранці 18 березня невідомий відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в поліції Нідерландів заявили, що у стрілка могли бути терористичні мотиви.