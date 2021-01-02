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Поліція у Франції оштрафувала 1,6 тисяч учасників масової вечірки

Франція, Субота 02 січня 2021 20:57
Поліція у Франції оштрафувала 1,6 тисяч учасників масової вечірки
Автор: Роман Тверденко

У Франції штрафи за участь отримали 1,6 тисяч учасників масової вечірки, на якій зустрічали Новий рік. Також затримані двоє можливих організаторів заходу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен в Twitter.

Поліція зафіксувала 1 225 порушень карантину (відсутність масок і порушення комендантської години), 420 інших порушень, серед яких 225 порушень, пов'язаних з наркотиками.

За даними правоохоронців, вдалося затримати передбачуваних організаторів незаконної вечірки. Піймали двох хлопців 1998 року народження. У них знайшли велику суму грошей і наркотики. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Сьогодні у Франції в комуні Льерон завершилася підпільна рейв-вечірка, яку поліція не могла розігнати більше доби. Перша спроба поліції розігнати збори закінчилась невдало. Учасники вечірки спалили один з автомобілів жандармів, а поліція викликала підмогу.

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