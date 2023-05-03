Полиция Финляндии разоблачила торговцев людьми. Среди жертв были украинцы

В Финляндии центральная уголовная полиция совместно с эстонскими правоохранителями провела расследование вероятных случаев торговли людьми при отягчающих обстоятельствах в строительном секторе. Среди жертв злоумышленников оказались и граждане разных стран, в том числе и Украины.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на издание Yle.
Согласно следствию, иностранцев - преимущественно граждан Латвии, Эстонии и Украины - привлекали в Финляндию для работы в условиях, напоминающих принудительный труд.
По данным полиции, группа получила от своей преступной деятельности 2,3 миллиона евро.
По делу в качестве ответчиков проходят 11 человек. Прокуратура предъявила фигурантам обвинения, в частности, в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с пенсионными взносами при отягчающих обстоятельствах и преступлениях с применением огнестрельного оружия.
Как показало предварительное расследование, подозреваемые обещали рабочим бесплатное жилье в Финляндии и зарплату за проделанную работу, таким образом привлекали работников для выполнения различных задач в сфере строительства через основанные ими фирмы.
Приехавших в Финляндию работников злоумышленники обманывали, втягивали в долги, заставляли работать, пользуясь их зависимостью от работодателя из-за отсутствия знаний языка и нехватки ресурсов.
Работники, прибывавшие в Финляндию, на самом деле должны платить за жилье, а из их заработной платы высчитывали различные расходы, например, на спецодежду и оборудование.
Кроме того, работодатель налагал денежные штрафы и удержал суммы по зарплате, объясняемые, например, пропусками, некачественно выполненной работой или использованием телефона в рабочее время.
"По данным предварительного расследования, зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю", - говорится в сообщении.
По словам руководителя расследования, комиссара по уголовным делам Марко Хейнонен, в отношение некоторых приезжих злоумышленники применяли насилие и угрозы.
Условия труда для многих людей дела были плохими, рабочие дни - длинными, а возможности сделать перерыв не давали. В ряде случаев заработная плата была частично или полностью не выплачена.
В полиции отметили, что потерпевших могут быть сотни.
Ранее сообщалось, что по данным Еврокомиссии, ежегодно потери от торговли людьми в ЕС составляют 2,7 млрд евро.
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