Поліція ще не встановила, за яких обставин наркотики потрапили в організм Полякова

Поліція відпрацьовує обидві версії загибелі народного депутата Антона Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм.

На питання про те, чи дала нардеп Скороход свідчення, які б могли свідчити про насильницький характер смерті депутата, він відповів: "Справа дійсно резонансна, на сьогоднішній день ще триває досудове розслідування. Про свідчення Скороход ми не можемо говорити, так як це таємниця досудового розслідування".

В рамках розслідування проводиться більше 20 експертиз, отримані результати по чотирьох з них.

"Ми аналізуємо і відео, і інші дані. Зараз відсутні підстави вважати якусь версію головною", - сказав Виговський.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи допоможуть висновки експертиз, які ще не завершені, прояснити ситуацію, Виговський сказав: "Деякі - так. Крапку будемо ставити після надходження висновків усіх експертиз".