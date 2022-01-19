Поліція має припинити силове протистояння з громадянами біля Печерського суду, - Геращенко

"Поблизу Печерського суду так звана реформована поліція перетворюється на "беркутню" і почала силове протистояння з мирними протестувальниками. Вони намагаються знести намети, в яких роздають чай протестувальникам. Намети на Майдані заважали владі в 2013-му, і поліція намагалася тоді їх зачистити. Вимагаємо від поліції припинити провокації і протистояння", - наголосила Геращенко.

За словами ветерана АТО Олексія Петрова, набігла ціла купа "космонавтів", почали провокувати, спробували забрати намети, почали штовхати ветеранів АТО, почалася штовханина.

"Зверніть увагу - тут половина хлопців в амуніції, намагаються витиснути нас з площі, штовхають жінок, подивіться, що відбувається біля наметів. Якийсь сором відбувається. Це називається наша поліція, яка існує за податки народу. Тобто поліція в цю секунду стоїть на стражі "беспредела", - наголосив він. - Ми - мирна акція. Ми не вперше приходимо на акції, ніколи не було провокацій, завжди знаходили порозуміння з поліцією. Але це було завжди, зараз, мабуть задача у силовиків інша".