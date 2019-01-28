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Поліція буде відкривати справи за видачу бюлетенів на ім'я українців, які перебувають за кордоном

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 14:00
Поліція буде відкривати справи за видачу бюлетенів на ім'я українців, які перебувають за кордоном
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За словами Авакова, факт перебування за кордоном можна довести за три хвилини

За фактом видачі на ім'я громадянина України, який знаходиться за кордоном, виборчого бюлетеня будуть відривати кримінальні справи. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Треба взяти на контроль ситуацію з тим, коли, особливо в маленьких містах, родичі або знайомі голосують за осіб, що працюють за кордоном. Якщо ми будемо бачити підпис навпроти прізвища особи, що перебуває за кордоном, та факт виданого бюлетеню - це одразу кримінальна справа. Факт перебування за кордоном можна довести за три хвилини. Державна прикордонна служба надає відомості про реальне місцеперебування виборця, Нацполіція документує його нібито розпис за отримання бюлетеня. Фальсифікатор йде за ґрати", - сказав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше Національна поліція України за станом на сьогодні зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Також правоохоронці відкрили вісім кримінальних справ. Зокрема, за його словами, за 26 днів кампанії поліція зареєструвала 266 заяв і повідомлень про злочини, пов'язані з виборчим процесом.

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