ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция активно возвращается в освобожденные районы Херсонской области, - министр

Новина українською →
Пятница 11 ноября 2022 22:38
Полиция активно возвращается в освобожденные районы Херсонской области, - министр Фото: полиция активно возвращается в освобожденные районы Херсонской области (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

Более полутысячи полицейских уже приступили к работе на деоккупированной территории Херсонской области. В ближайшие дни планируется увеличить полицейское присутствие до 2 тысяч работников.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины.

Глава Нацполиции отметил, что проходившие до этого службу в Херсонской области полицейские с момента оккупации были выведены с этой территории. Правоохранители все это время стремились вернуться домой.

"На сегодняшний день мы возобновили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тысяч граждан", – сообщил Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что в настоящее время большинство помещений подразделений полиции уничтожены вражескими войсками. Следовательно, в ведомстве делают все для того, чтобы полицейские имели где разместиться и выполнять в полном объеме свои функции.

Игорь Клименко также сообщил, что в настоящее время полицейские зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных оккупантами, и продолжают эти преступления фиксировать. С этой целью создано значительное количество следственно-оперативных групп, имеющих опыт работы на деоккупированных территориях.

Он также добавил, что стабилизационные мероприятия, проводимые Национальной полицией вместе с другими правоохранительными структурами, могут длиться несколько недель. Следовательно, людям возвращаться в свои дома стоит только после того, как эта работа будет завершена.

Напомним, сегодня, 11 ноября, ВСУ вошли в Херсон. Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Пути отступления российских оккупантов находятся под огневым контролем украинской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
национальная полиция полиция Херсонская область
NEWS
Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра
Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше