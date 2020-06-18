У поліції заявили про зменшення кількості порушень на дорогах в Києві

Поліція фіксує зменшення кількості порушень правил дорожнього руху у Києві. Це пов'язано зі встановленням системи автофіксації порушень на дорогах столиці.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, на початку запуску системи фіксували понад 100 тисяч порушень на добу, однак зараз в середньому система щоденно виявляє близько 15 тисяч.

"Те, що водії в цих місцях знижують швидкість, - вже позитивний результат, камери встановлені в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод", - наголосив він.

Крім того, представник патрульної поліції розповів, що найвищий показник перевищення швидкості в Києві становить 237 кілометрів на годину.

Нагадаємо, система автофіксації порушень ПДР у Києві запрацювала 1 червня, на вулицях столиці встановили 20 камер.

Додамо, за перші п'ять днів роботи система автофіксації в Києві виявила понад 200 тисяч порушень правил дорожнього руху.

Крім того, порушників правил дорожнього руху в Міністерстві внутрішніх справ планують відправляти на перенавчання.