У поліції повідомили подробиці нападу на заступника Кличка

У поліції розповіли деталі нападу на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

У поліції зазначили, що напад стався на вулиці Митрополита Липківського. Заступника глави КМДА госпіталізували.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації. На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом нападу на Слончака.

РБК-Україна писало про напад на Слончака. Його доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями голови.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що поліція розглядає декілька версій обставин загибелі нардепа Дмитра Тимчука. Також поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.