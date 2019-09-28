В полиции сообщили детали ДТП на парковке столичного ТРЦ

Фото с места происшествия (kiev.informator.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство

В полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло на парковке столичного торгово-развлекательного центра Lavina. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, 19-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами Opel, Toyota и Fiat.

"В результате две женщины, которые стояли у одного из автомобилей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме этого, в больницу также доставили виновника ДТП", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм этой аварии.

Напомним, в ночь на 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina группа людей решила устроить гонки. К ним присоединился водитель Volkswagen, который впоследствии совершил ДТП. По сообщениям очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Полтавской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погибли и трамировались люди.