У поліції розповіли деталі ДТП у Деснянському районі Києва

В результаті зіткнення двох авто постраждали п'ятеро людей, серед них - 6-річна дівчинка

У поліції розповіли деталі дорожньо-транспортної пригоди в Деснянському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

За інформацією поліції, на перехресті сталося зіткнення двох автомобілів, в результаті якого п'ятеро людей, серед них - 6-річна дівчинка, з салонів автомобілів з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.

Інформація про ДТП за участю двох автомобілів у Деснянському районі надійшла в чергову частину столичної поліції в 13:12. Правоохоронці попередньо встановили, що на перехресті автомобіль ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю ГАЗ ("Волга"), в результаті чого сталося зіткнення - і ГАЗ перекинувся. На момент аварії в салоні ВАЗу перебували чоловік та жінка, а в "Волзі", крім чоловіка і жінки, що перебувала дитина. Всі вони доставлені в лікарні. Зазначено, що інформація про постраждалих у результаті ДТП пішоходів в поліцію не надходила.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Києві автомобіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди влетів у натовп людей.