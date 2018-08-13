В полиции рассказали детали ДТП в Деснянском районе Киева

В результате столкновения двух авто пострадали пять человек, среди них - 6-летняя девочка

В полиции рассказали детали дорожно-транспортного происшествия в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

По информации полиции, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пять человек, среди них - 6-летняя девочка, из салонов автомобилей с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Информация о ДТП с участием двух автомобилей в Деснянском районе поступила в дежурную часть столичной полиции в 13:12. Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке автомобиль ВАЗ не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ ("Волга"), в результате чего произошло столкновение - и ГАЗ перевернулся. На момент аварии в салоне ВАЗа находились мужчина и женщина, а в "Волге", кроме мужчины и женщины, находился ребенок. Все они доставлены в больницы. Отмечено, что информация о пострадавших в результате ДТП пешеходах в полицию не поступала.

Сейчас правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Киеве автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей.