В поліції прокоментували затримання активістів на Контрактовій площі

Затримання сталося під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі

В полиции прокомментировали задержание активистов во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк", которая проходит сегодня, 9 февраля, в Киеве на Контрактовой площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Правоохранители сообщили, что группа активистов была задержана для предупреждения провокаций.

"Молодые люди были с прикрытыми лицами. Их доставили в управление полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений", - заявили в полиции.

Со слов сотрудников полиции, у задержанных обнаружили зеленку, ножи, газовые баллончики и пистолет.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Киеве на Контрактовой площади во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк", которая проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко, сотрудники полиции задержали около десяти активистов.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви полиция задержала 7 человек за хулиганство на митинге Тимошенко. Во время выступления кандидата неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, присутствующих на встрече, полиция задержала семерых человек, которые находились на площади, в пятерых из них изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки.