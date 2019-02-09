У Білій Церкві поліція затримала 7 осіб за хуліганство на мітингу Тимошенко

Фото: вилучена димова шашка (kv.npu.gov.ua)

Під час виступу кандидата невідомі кинули дві димові шашки в людей, присутніх на зустрічі

Білоцерківський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом зриву зустрічі з виборцями у місті кандидата в президенти від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, затримано 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що під час виступу кандидата невідомі особи кинули дві димові шашки в людей, присутніх на зустрічі.

Крім того, в поліцію надійшло повідомлення про замінування автомобіля, припаркованого біля сцени.

"Сьогодні о 18:51 до чергової частини Білоцерківського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на одній з вулиць міста Біла Церква, під час виступу одного з кандидатів в президенти України, в припаркованому за сценою автомобілі "Ауді" станеться вибух", - повідомили в поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки, автомобіль евакуювали.

Поліція затримала сімох осіб, які перебували на площі, у п'ятьох із них вилучили 7 предметів, схожих на димові шашки.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Фото: на місці події

Двох осіб затримали за статтею 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ще щодо п'ятьох складено адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 8 лютого під час виступу Тимошенко на площі перед міською радою Білої Церкви у натовп було закинуто кілька димових шашок. У "Батьківщині" заявили про провокацію СБУ.